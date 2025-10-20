Конфликты, кризис и выгорание: где сейчас звезды Comedy Woman

Юмористическое шоу Comedy Woman, премьера которого состоялась в ноябре 2008 года, было закрыто в 2020-м. «СтарХит» напомнил, что закрытие шоу связывали с конфликтами участниц и их выгоранием, и рассказал, чем звезды Comedy Woman занимаются сейчас.

Наталья Андреевна - создательница шоу и одна из его участниц. В недавнем интервью она рассказывала, что долго не понимала, чем будет заниматься после закрытия Comedy Woman. Она отмечала, что шоу закрылось «в том числе» по ее инициативе.

На время пандемии коронавируса Еприкян уехала в Армению и «просто наслаждалась жизнью». В Армении она начала снимать сериал в жанре мокьюментари, главным героем которого стал ее друг, актер и сценарист Арсен Григорян. Также Еприкян отмечала, что в Москве она с удовольствием делает детский проект - развлекательное шоу ШКЛТ.

Екатерина Варнава в последние годы живет на Кипре и гастролирует со своим кабаре-шоу Drama Queen. Недавно музыкальный спектакль с участием Варнавы показали во Франции.

Летом 2025 года артистка рассказала, что у нее появился возлюбленный. Варнава подчеркивала, что они встретились в тяжелый для обоих период и помогли друг другу. Афишировать свои отношения они не хотят.

Варнава рассказывала, что они вместе работают над шоу Drama Queen и скоро будут снимать клип для Арсена Григоряна, отмечает «СтарХит».

«Возможно, я запишу песню с Арсеном на армянском и английском. Планы есть, но все это я делаю благодаря тому, что мой мужчина в меня очень верит и направляет», - процитировало издание Варнаву.

Надежда Сысоева, известность которой принесла роль Наденьки в Comedy Woman, после закрытия шоу снялась в проектах «Дракулов», «Ездок», «Хочу замуж», «Кореша», «Дети-шпионы», «Неверные». Также Сысоева приняла участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае» вместе со своим бойфрендом Сашей Стоуном. Вскоре после проекта они расстались.

В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. В октябре 2024-го актриса родила сына. В разные годы актриса вела разные программы на телевидении, включая шоу «Пригласите на свадьбу» на телеканале «Россия-1». Стала членом жюри шоу «Один в один».

Наталия Медведева, запомнившаяся ролью самой необычной участницы Comedy Woman, сыграла в комедиях «30 свиданий», «Помню - не помню», «Приличные люди». «СтарХит» отмечает, что СМИ писали о недопонимании Медведей с руководством Comedy Woman. Когда «кризис достиг апогея», Медведева покинула проект. Она также участвовала в телешоу «Последний герой», «Форт Боярд», «Ледниковый период». Медведева, мама троих детей, активно озвучивает героев мультфильмов.