Земфира* отказалась ехать с концертами в Армению

Певица Земфира* (признана Минюстом иностранным агентом) категорически отказалась ехать с концертами в Армению из-за страха ареста. Об этом сообщает Mash.

Крупная местная ивент-компания планировала организовать выступление, чтобы привлечь внимание к своему успеху. Она хотела использовать популярность видео, на котором премьер-министр Никол Пашинян слушает песню Земфиры* и выглядит грустным.

