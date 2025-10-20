Раскрыта правда о браке Пугачевой и Стефановича

Последняя любовь Александра Стефановича заявила, что Алла Пугачева солгала, назвав брак с ним фиктивным. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ модель Элина Зайцева рассказала всю правду об отношениях певицы и режиссера и раскрыла причину их расставания.

В 1977 году Алла Пугачева вышла замуж во второй раз за Александра Стефановича. Пара прожила вместе три года, режиссер оказал заметное влияние на карьеру артистки – именно благодаря ему ее выступления превратились в маленькие спектакли. Супруг стал не только ее соратником, но и продюсером и стилистом. Однако сама певица в новом интервью назвала этот брак фиктивным и заявила, что муж лишь хотел получить московскую прописку.

Версию артистки опровергла последняя любовь Александра Стефановича, которая утверждает: в этом союзе были чувства, а режиссер не преследовал корыстных целей.

«Какой человек в здравом уме будет жениться ради московской прописки? Этот брак был по любви, изначально был построен на чувствах. Он влюбился в нее сразу. В том что он ее любил, у меня нет никаких сомнений. Что касается Аллы Борисовны, я также считаю, что с ее стороны чувства тоже были», — заявила Элина Зайцева.

Со временем Алла Пугачева стала все чаще позволять себе закатывать истерики прямо на съемках, и никто не стал терпеть ее капризы, в том числе и муж. Александр Стефанович заменил певицу ее главной конкуренткой Софией Ротару. Такого артистка простить не смогла, и пара разошлась, поделив имущество.

«И с его стороны, конечно, был нанесен удар по ее самолюбию, по ее эгоизму. И удар достаточно серьезный, когда он снял ее с роли в своем фильме, который назывался „Душа“, и поставил на ее место ее главную на тот момент конкурентку — Софию Ротару», - рассказала последняя любовь Александра Стефановича.

Ранее продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что Алле Пугачевой достался антиквариат на сумму 20 млн долларов от Александра Стефановича: «Там все отделано золотом».