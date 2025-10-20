Пенкина оштрафовали на сотни тысяч рублей за инцидент в отеле

Певца Сергея Пенкина оштрафовали на 350 тысяч рублей за повреждение матраса в одном из отелей Новосибирска. Инцидент произошел после того, как артист обнаружил, что его матрас неожиданно порвался ночью.

Мужчина рассказал, что он во сне порвал матрас, из-за чего пострадало постельное белье и наполнитель. Горничной пришлось всю ночь убирать номер, чтобы восстановить порядок.

Администрация отеля приняла решение взыскать с певца штраф в размере 350 тысяч рублей, передает Telegram-канал Пенкина.

Ранее народному артисту РСФСР Геннадию Хазанову назначили штраф в размере полутора тысяч рублей. Уточняется, что взыскание артист получил за неоформленные трудовые отношения, поскольку Хазанов принял на работу в своем театре пятерых разнорабочих, не заключив с ними официальные договоры.

15 сентября Тверской районный суд столицы оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Божену Рынску. Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения. Через несколько дней столичный суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с журналистки.