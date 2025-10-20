«Зависит от нее»: Ревва о скандале с матерью

Актер Александр Ревва рассказал, что больше не ругается со своей матерью Любовью Рачеевой. Как сообщает «Звездач», во время общения с журналистами на концерте в честь дня рождения канала «Муз-ТВ» он признался, что родительница «становится мягче».

Ранее Ревва назвал родителей своими главными врагами в жизни. Он признался, что мать не принимает его жену Анжелику, называя ее «проституткой», а также их общих детей, заявляя, что женщина родила их не от артиста. Теперь же, по словам актера, ситуация улучшилась.

«Мама стала более взрослой, мудрой. Меньше агрессии с ее стороны, злости… Мы делали разные шаги, чтобы укрепить отношения, сблизиться. Все в голове мамы, все зависит от нее. Но, по-моему, она становится мягче. Все нормально», — сказал Ревва.

Он также отметил, что теперь вместе с Анжеликой может навещать маму, которая проживает в Сочи.