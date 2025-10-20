Дети знаменитостей: выбрали Запад и огрызаются на Россию

Родившиеся и получившие образование в России дети звезд выбрали Запад и не скрывают свою антироссийскую позицию. О каких звездных отпрысках идет речь, разбиралось издание Life.ru.

Дочь Хазанова

Дочь российского юмориста и худрука Московского театра эстрады Геннадия Хазанова Алиса Хазанова уже давно живет в Лондоне, играет в европейских театрах и не скрывает своего отношения к родной стране.

В частности, она активно комментировала в соцсетях годовщину начала российской спецоперации на Украине. «Год войны. Год варварства, жестокости, предательств и обесчеловечивания», — написала Хазанова.

Также в Берлине она играет в постановке – аналоге запрещенного в РФ за пропаганду терроризма спектакля, где читает стихи, в которых «раскрывает иностранцам глаза на страшную правду о России».

При этом сам Геннадий Хазанов осторожен в высказываниях по поводу событий на Украине. При этом в СМИ ранее появилась информация, что 79-летний Хазанов продал квартиры и дома в России на сумму в 706 млн рублей. После выступления журналисты задали артисту вопрос, готовится ли он к «прощанию с Россией». А Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором артист толкает корреспондента, который пытался добиться от него ответа.

Дочь Филлипенко

Главный «кощей» советского и российского кино, 80-летний Александр Филиппенко, сейчас живет в Литве, как и его младшая дочь Александра — выпускница МГИМО, кандидат наук, эксперт по внутренней политике США.

После начала спецоперации 38-летняя Александра переехала в Вильнюс, и сейчас является политическим обозревателем «независимых российских, украинских и международных СМИ», в том числе, France24, Current Time, FreeДом, а также внесенных в список как иностранные агенты.

Сын Ширвиндта

Знаменитый актер, режиссер, сценарист, юморист, педагог и писатель Александр Ширвиндт после присоединения Крыма к России призывал не делить, а объединять. Однако его сын Михаил с 2014 года принципиально не посещал Крым и рассказывал, что заманить его не удалось даже денежными проектами.

«Мне предложили благословлять Крым во всех его проявлениях — я сказал: все, нет, хватит», — подчеркивал Михаил Ширвиндт.

Позже он публично защищал артистку Лию Ахеджакову, назвав тех, кто осудил ее позицию, «чернью».

«Для меня чернь — это люди, у которых душа черная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипные банальные суждения», — заявлял он.

Ахеджакова неоднократно публично критиковала российские власти и выступала в поддержку Украины. А в Сети появились кадры, на которых актриса после выступления в Лос-Анджелесе произносит лозунг украинских националистов.