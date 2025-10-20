Кома, восстановление, личная жизнь: где сейчас певица МакSим

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) вышла из комы в 2021 году и завершила реабилитацию. В июне она сообщила, что видела «параллельный мир» и понимала, что умирает, но не испугалась. Позже она рассказывала, что близкие пытались завладеть ее имуществом. Издание News.ru рассказало, из-за чего МакSим была в коме и как сложилась ее личная жизнь.

Утверждается, что МакSим впала в кому из-за тяжелого поражения легких, вызванного коронавирусом. В июне 2021 года ее состояние ухудшилось, и она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем к экстракорпоральному мембранному оксигенатору (ЭКМО). Певица находилась в коме 61 день. После выписки из больницы она весила всего 44 кг и вновь училась ходить.

За это время ее мир изменился до неузнаваемости, признавалась МакSим. Ее близкие начали обсуждать возможность удочерения детей артистки. Это нужно было для переоформления имущества на себя, рассказывала певица.

Первый брак певицы МакSим был с Алексеем Луговцовым, звукорежиссером, в период с 2008 по 2011 год. В этом союзе у них родилась дочь Александра. После развода артистка начала отношения с Александром Красовицким, а затем с Антоном Петровым.

От Антона она родила дочь Марию, но рассталась с ним из-за его измены. В 2020 году МакSим пережила выкидыш. МакSим не готова обсуждать возможное усыновление, так как это остается ее личной мыслью.

Ранее стало известно, что музыкант певицы МакSим Дмитрий Иванов умер в Москве в возрасте 41 года. Он несколько недель находился в коме.