Рита Ора в топе и микрошортах похвасталась прессом

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном виде похвасталась прессом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в топе-бандо сливочного оттенка и красных микрошортах, которые она приспустила с бедер. При этом звезда продемонстрировала рельефные мышцы. В то же время она распустила короткие светлые волосы.

Ранее в октябре Рита Ора опубликовала фото в прозрачном наряде. Исполнительница предстала на размещенном снимке в кремовом платье из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело.