Во время концерта Прохора Шаляпина произошла страшная трагедия

Во время частного концерта Прохора Шаляпина на Рублевке произошла страшная трагедия — один из присутствующих на мероприятии скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Super.ru

По данным источника, всё случилось спустя примерно 40 минут после начала концерта, когда в зале появились с праздничным тортом. Внезапно одному из гостей стало плохо, и он потерял сознание. Концерт был сразу остановлен. Несмотря на оперативную работу прибывших медиков, спасти мужчину не удалось — врачи только смогли подтвердить его смерть. Предварительная причина — отрыв тромба.

Прохор Шаляпин в разговоре с журналистами поделился своими переживаниями по поводу случившегося. Он рассказал, что знаком с родственницей погибшего — его племянницей. По словам певца, этот концерт останется в его памяти навсегда как самый короткий в его карьере.

«Я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — подчеркнул Прохор Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, готов ли он начать отношения с Ольгой Бузовой.