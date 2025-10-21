Екатерина Стриженова захотела усыновить пингвина

Екатерина Стриженова готова делиться своей любовью не только с близкими людьми. Ведущая заявила, что она хочет усыновить… пингвина.

На днях Екатерина вместе с мужем Александром и дочкой Сашей побывали в зоопарке, где навестили этих забавных и обаятельных птиц. Стриженовой так понравились пингвины, что в ее голове зародилась невероятная мысль.

«Даже с пингвинами при желании можно найти общий язык! Хотела одного усыновить, но муж не разрешил», — поделилась Екатерина.

Фолловеры артистки умилились кадрами, которые она опубликовала в личном блоге. Фанаты оценили обаяние пингвинов и красоту Стриженовой-младшей. «Классные пингвины! И вы тоже», «Как трогательно», «Где вы нашли этих красавчиков?», «Какая нежнятина», «Какая у вас дочь красивая», — высказались комментаторы.

© Соцсети

Недавно актеры отметили важную дату — исполнилось 38 лет со дня их венчания. Через неделю после таинства Екатерина и Александр уже скрепили отношения с ЗАГСе. «Я — девочка-комсомолка, тогда слабо понимала, что наделала, но я согласилась на венчание, потому что мой любимый на этом настаивал. Он говорил, что без этого никак, а я просто была влюблена безмерно и верила каждому его слову!» — поделилась Стриженова.