Дочь Талызиной обвиняют в присвоении картин покойного отца

Не утихают скандалы в семье покойной Валентины Талызиной. Не так давно в СМИ и социальных сетях широко обсуждалась ситуация - знаменитая мать оставила без наследства дочь Ксению Хаирову, завещав все имущество внучке Анастасии. Но продолжается и более ранний конфликт. – между единокровными сестрами Ксенией Хаировой и Варварой Нещерет, пишет издание passion.ru.

Напомним, Валентина Талызина и художник Леонид Непомнящий

прожили вместе 12 лет, в 1969 у них появилась дочь. Когда Талызина и Непомнящий развелись, Ксении было семь лет. Позднее Непомнящий женился еще раз, на художнице Татьяне Нещерет. В 1986 году, уже во втором браке плакатиста, родилась Варвара.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ адвокат Торгул Фараджов рассказал, что Варвара уже четыре года пытается вернуть картины отца Леонида Непомнящего на общую сумму 56 миллионов рублей, которые, по его словам, обманом присвоила Ксения, когда ее отец тяжело болел.

«Хаирова Ксения Леонидовна, она не была вообще упомянута нигде, ни в каких наследственных документах. Ксения сказала, что она забирает часть картин на хранение. Она ни разу не купила ему лекарства, не ходила в поликлинику, только просила его, чтобы он прошел осмотр психолога, чтобы оформить над ним полное опекунство, следовательно, иметь полный доступ к его имуществу. Хаирова настаивала на том, чтобы Непомнящий был недееспособным, и делала все для этого», - заявил адвокат.

Леонид Непомнящий оставил все имущество Варваре. Но Ксения не вернула картины, которые ранее якобы взяла на хранение. Теперь сестра опасается, что та продала работы отца. Сестра Ксении Хаировой намерена через суд решить вопрос с имущественными правами на картины.

Дочь Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего, актриса Ксения Хаирова отказалась обсуждать историю с наследством советского плакатиста и обвинения в свой адрес.