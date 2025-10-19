Лоза поделился своими методами воспитания детей

Юрий Лоза озвучил свои принципы воспитания детей. Семейными педагогическими секретами он поделился с журналистами издания gazeta. Ru.

Напомним, у музыканта есть сын Олег, от брака с певицей и поэтессой Светланой Мережковской. Олег Лоза поддержал творческие традиции родителей, он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных. В 2017-м он женился на английской оперной певице Ханне Брэдбери. У них растет сын Николай.

Юрий Лоза, когда был молодым отцом, записывал просьбы сына, чтобы потом вместе с ним разобраться, что действительно важно, а что – каприз.

«Когда сын попросил лазерную каску, уверяя, что она ему крайне нужна и никогда не надоест, то я записал его слова. И когда позже он захотел уже игрушку с черепашками ниндзя, забыв про каску, то я включил ему запись: «Ну ты же сам сказал, что самое хорошее на свете — это лазерная каска, что она тебе не надоест», — рассказал артист.

Также Лоза с супругой давным-давно договорились: в семье должен быть авторитет, который будет ставить точку в конфликтных ситуациях.

«Как мудрая женщина, жена отказалась от этой роли и сказала: «Нет, ты будешь этим заниматься». С тех пор она не оспаривает и не отменяет моих решений. Например, когда ребенок обращается к ней с вопросом: «Мама, почему папа не разрешает?», она отвечает: «Папа сказал, все». Если жена соглашается на такой договор и компромисс, в семье все складывается благополучно», — убежден Лоза.

Известно, что певец Юрий Лоза считает, что планета Земля — плоская. В 2020 году певец приводил доказательства своей позиции. По его словам, у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле, а мореходы не пользуются глобусом. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос — после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.