Киркоров в Кремле неожиданно высказался о Пугачевой

Филипп Киркоров сегодня появился в Кремлевском дворце. Артист был в прекрасном настроении и впервые за долгое время высказался об Алле Пугачевой. Для многих это стало удивлением: после отъезда Пугачевой за рубеж Фил старался о ней не говорить.

- Это мой близкий человек, - заявил Филипп. - 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я ей благодарен: она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня это - счастливый эпизод в моей жизни. - Я благодарен ей за все, что она мне дала и сделала для меня, - подытожил Филипп.

А после вспомнил, что в этом году исполняет 50 лет со дня исполнения «Арлекино».

Дальше откровенничать о Пугачевой Филипп не стал и поспешил на сцену. На дне рождения «Муз-тв» он исполнил две песни.