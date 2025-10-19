Панайотов раскрыл родственную связь с Лепсом

Александр Панайотов с Лепсом не просто коллеги по цеху, но и почти родственники. Об этом певец рассказал на фестивале «Белая трость» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Панайотов - крестный отец внука Лепса Константина. Инга Лепс, дочь Григория, вышла замуж за режиссера Михаила Платухина в 2022 году. В том же году у пары родился первенец.

«У нас родственные, скажем так, отношения, я же крестный папа его внука. Я крестил сына Инги Лепс поэтому мы уже практически родственники», — констатировал Александр.

Также Панайотов объяснил, почему они с Лепсом не стали продлевать контракт о сотрудничестве. По словам исполнителя, они им и не пользовались, считая его бумажкой и формальностью.

«Мы в очень хороших, слава богу, отношениях, и мы всегда на связи и друг у друга есть. Это самое главное. А к контракту мы никогда не прибегали», — констатировал он.

Отметим, что Александр Панайотов считается одним из самых закрытых артистов на отечественной эстраде. О своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Однако известно, что певец женат. Супруга Екатерина является его менеджером. Таким образом пара проводит почти все время вместе.