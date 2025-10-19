Гуф прокомментировал слухи о своих доходах с прощальных концертов

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, высказался по поводу новости о том, сколько он заработает на своих завершающих концертах. В СМИ и социальных сетях упоминалась цифра почти в полмиллиарда за три шоу.

Рэпер заявил, что в реальности сумма кардинально меньше, и пообещал оплатить штрафы, пишет издание super.

«За три московских концерта я заработаю 36 миллионов. Вы не понимаете, что после таких новостей ко мне могут быть вопросы?… и не от налоговой…! Штрафы оплачу, спасибо, что напомнили», — сказал Гуф.

Рэпер Гуф продал билеты на прощальные концерты за 450 млн рублей

Рэпер Гуф должен отдать часть средств, вырученных со своих концертов, на нужды специальной военной операции. Такое мнение высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.