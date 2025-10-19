Стоянов объяснил, почему отказывается работать в июле

Юрий Стоянов рассказал, что в его райдере нет ничего сложного для исполнения или особенно затратного. Как он сам признался журналистам АиФ, для него важны чистота в актерском вагончике и соблюдение «очень скромных требований».

Актер считает, что он непривередлив и что с ним легко ладить.

Единственный момент, к которому, впрочем, уже привыкли его коллеги – это то, что он всегда отказывается работать в июле и берет в это время отпуск.

«Все продюсеры знают, что с 5 по 20 июля — никаких съемок. У меня день рождения, и мы всей семьей обязательно куда-нибудь выезжаем. Хотя вот 60-летие праздновали в Москве», — сказал артист.

Стоянов получил известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он был автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ. Сейчас он продолжает активно сниматься в кино.