Появились новые данные о состоянии телеведущей Юлии Барановской

Российскую ведущую ТВ Юлию Барановскую перевели из реанимации в палату общей терапии. Сейчас она находится под наблюдением врачей, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на директора Петро Шекшеева.

Шекшеев рассказал, что 19 октября Барановскую перевели в обычную палату, сейчас она находится под наблюдением врачей.

«Состояние Юлии нормализировалось…С ней рядом находятся прилетевшая из Санкт-Петербурга мама и прилетевший из Москвы сын», — сказал представитель Барановской.

По его словам, на следующей неделе врачи, возможно, выпишут телеведущую и разрешат ей вернуться в Москву.

Названа причина госпитализации Юлии Барановской

Причину госпитализации Шекшеев комментировать не стал.

Барановская 17 октября участвовала в съемках шоу в Салехарде, и почувствовала сильные боли в животе. Ее отвезли в больницу и сделали две полостные операции.