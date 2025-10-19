Бабкина поддержала моду на национальную одежду

Надежда Бабкина, художественный руководитель театра «Русская песня», рада возвращению моды на народные элементы одежды, в частности, на кокошники. Народная артистка России убеждена, что такой головной убор украсит любую представительницу прекрасного пола.

«Кокошник любое лицо, любую девушку всегда облагородит. Только для женщин они чуть покрупнее, а для девочки чуть поменьше», - сказала Бабкина.

Артистка рассказала корреспондентам ТАСС, что носить кокошник — это не просто дань моде, а проявление уважения к национальной культуре.

«Мода на кокошники появилась не только сейчас, а она была давно, и я считаю, что это правильно, красиво и очень благородно. Такая одежда - это отношение к той традиции, в которой ты живешь», - отметила певица.

В России наблюдается всплеск интереса к народному жанру, так как «все поднаелись» европеизацией, американизацией, отметила Надежда Бабкина.

Она назвала происходящее «запросом общества» и призвала прекратить воспринимать народный жанр, как что-то третьесортное.