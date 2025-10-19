Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что Мосэнергосбыт выписал ей фантастическую сумму за коммунальные услуги.

Телеведущая рассказала, что за сентябрь ей предъявили счета на 1 миллион 798 тысяч 498 рублей за две квартиры. Сама она жила в каждой из них по две недели. Алена настолько возмущена, что даже использовала обсценную лексику, пишет gazeta.ru.

«Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?» — пожаловалась блогер.

«Стремление, характерное для истероидов»: зачем Алена Водонаева устроила фотосессию на похоронах

Ранее СМИ писали, что Алена Водонаева собирается судиться с газовой компанией, из-за которой случился потоп в ее квартире. Долгое время телеведущая пыталась решить вопрос мирно, но, по ее словам, ей отказались возмещать ущерб.