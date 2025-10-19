В скандале с новой песней Аллегровой поставлена точка

Ирину Аллегрову после выхода песни «У окна» на музыку Игоря Крутого обвинили в нарушении авторских прав. Поэт Сергей Кротиков, выкладывающий свои произведения в Сеть под псевдонимом Алквиад, заявил, что его стихи взяли без разрешения. СМИ и социальные сети подхватили тему и разгорелся скандал. Но в итоге он завершился наилучшим образом, рассказывает «Московский Комсомолец».

«Порой в нашей жизни, особенно в творческой, случаются недоразумения. В этом году Игорь Крутой написал красивую песню «У окна». Осенью состоялась ее премьера. Стихи взяли из сети: попытки поиска меня, как автора строк, результат дали не сразу. Сейчас же мы достигли всех договоренностей, юридические нюансы урегулированы и согласованы. Под песней будет указано мое имя», - сообщил Сергей.

После огласки этой истории удалось решить все спорные вопросы. Автор получит не только заслуженную похвалу, но и диплом фестиваля «Песня года». Предполагается, что Аллегрова на финальном концерте исполнит именно его песню.

Стихотворение «Одна» было написано Кротиковым еще в 2007 году. С тех пор автор его не раз переписывал, и только летом 2025 года превратил в песню, которую выложил в Сеть.

В августе же песня прозвучала на фестивале «Моя волна» в исполнении Ирины Аллегровой. Музыка была немного иной, а автором со сцены провозгласили некоего Николая. Официальный релиз песни состоялся в октябре, выяснилось, что музыку к ней написал Игорь Крутой.