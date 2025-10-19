Резник рассказал, чем его огорчила Чеботина

Илья Резник провел в Москве творческий вечер, на котором выступили многие звезды эстрады. Илья Рахмиэлевич был очень доволен тем, как прошло мероприятие. Коллеги - артисты порадовали его и своими выступлениями и тем, что практически все соблюдали дресс-код. Только Люся Чеботина выделилась откровенным нарядом, пишет «Московский Комсомолец».

Поэт объяснил. почему уделяет этому вопросу большое внимание. Дело в том, что на его прошлом юбилейном вечере выступила девичья группа, сценические костюмы которой Резник счел непристойными.

«Если вы заметили, то почти все артисты на моем вечере были одетыми. Я заранее попросил режиссера проследить, чтобы они вышли в «артистических нарядах, соответственных репертуару». Я, например, изначально не был против предложения организаторов включить в концерт Чеботину. Но совсем недавно она отметилась в весьма откровенном наряде на какой-то вечеринке с тазами чёрной икры. Я хотел уже отказаться от ее участия в моем концерте. Мы попросили сначала проверить соответствующие структуры на ее высказывания о СВО. Ничего криминального не нашли, но просили проконтролировать ее костюм. Организаторы концерта, видимо, не смогли повлиять на нее. Вышла в слишком откровенном наряде», - возмутился легендарный поэт.

Ранее Илья Резник рассказал, что Россия находится под защитой Бога, поэтому обязательно одержит победу.