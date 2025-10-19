Поклонников Джигана и Самойловой одурачили мошенники

Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе. Подписчики переживают за звездную пару, желают многодетным родителями примирения, и вот на этом фоне в личном блоге модели появляется пост, в котором сообщается: она не собирается разводиться с мужем.

© РИА Новости

Сначала многие поверили, но потом стало понятно, что радостная весть оказалась фейком. На этой неделе жена Джигана стала жертвой мошенников — злоумышленники взломали ее аккаунт в соцсети и пытались выманить у подписчиков деньги, пишет издание Рassion.ru. Теперь мошенники пошли дальше. Они опубликовали в аккаунте Оксаны такой пост.

«Официальное заявление! Друзья, в последнее время в Сети появилось много слухов и домыслов относительно нашей семейной жизни… Мы благодарны всем, кто переживает и интересуется, но считаем важным внести ясность. Мы не разводимся. У нас крепкая и счастливая семья. Информация, которую распространяют некоторые СМИ и отдельные аккаунты в интернете, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Самойлова пока не комментировала сообщения, опубликованные злоумышленниками.

О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом, стало известно 9 октября. Оксана Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года. Они поженились в 2012 году. У пары есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.