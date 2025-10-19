Бородин призвал конфисковать имущество Смольянинова*

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), считает правильным изъять недвижимость Артура Смольянинова. По мнению Бородина, сбежавший из РФ Смольянинов, не выплачивающий кредиты и помогающий вражеской стороне, должен расплатиться своим имуществом, сообщает издание Рassion.ru.

«В отношении актера снова открыли исполнительное производство за неуплату кредита. Это уже не первый случай — ранее правоохранители фиксировали его финансовые нарушения, и эта была сумма в 275 тысяч рублей. Актер, который находит средства для поддержки вооруженных формирований Украины, демонстративно игнорирует свои финансовые обязательства перед российскими кредитными организациями. Это говорит о системе в его поведении — полном пренебрежении к законам и нормам нашей страны. Призываю изъять имущество у Артура Смольянинова в пользу государства», — заявил Бородин в Telegram-канале.

Ранее в отношении Смольянинова были открыты 44 исполнительных производства на 275 тысяч рублей, среди них 101 тысяча рублей — за просроченные платежи по кредитам, 30 тысяч — неоплаченный штраф по административному делу о дискредитации Российской армии, а также десятки взысканий за нарушения ПДД. Но осенью этого года актер закрыл долги.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов