Родные отказались платить долги Трескунова*

Семья актера-иноагента Семена Трескунова, эмигрировавшего из России, отказалась оплачивать его долги и вообще иметь с ним какие-либо дела

Трескунов уехал Испанию. После переезда в Барселону у Семена накопились счета почти на 200 тысяч рублей: около 70 тысяч — за коммуналку, которую он не оплачивал с 2021 года, еще 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах, информирует Gazeta.ru.

Теперь разбираться с этими обязательствами приходится родственникам.

В апреле 2022 года Трескунов покинул страну из-за специальной военной операции. Он переехал в Испанию вместе с супругой, однако в феврале 2025 стало известно о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной.

*Признан иноагентом в РФ.