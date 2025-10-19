Наталья Штурм призналась, почему хотела выйти замуж за сантехника

Наталья Штурм объяснила свои слова о стремлении выйти замуж за сантехника. Напомним, недавно певица заявила, что готова побежать в ЗАГС с первым встречным мужчиной, если он имеет профессию сантехника. Дело в том, что у нее в частном доме были проблемы с отоплением информирует Gazeta.ru.

По словам артистки, неделю «лучшие мастера» пытались разобраться, почему у нее холодные батареи при работающем котле.

Но теперь проблема решена.

«И о, боги!! Разобрали, заменили теплообменник, прочистили, и бинго! Теперь в моем доме жарко, как в Африке! Еще осталось с полами разобраться. Просто надо ежегодно следить и делать профилактику. Готовиться к отопительному сезону нужно с лета», — сообщила артистка в Telegram-канале

Ранее певица Наталья Штурм рассказала, что запатентовала свое изобретение. Изобретение получило название «Фантомная кухня Натальи Штурм». В январе артистка начала публиковать ролики, в которых якобы готовила. Звезда изображала, что делает блюда из воображаемых продуктов.