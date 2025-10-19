Муцениеце обвинили в рекламировании роддома

Агата Муцениеце готовится к появлению на свет третьего малыша и накануне заявила, что выбрала роддом. Она выложила в микроблог видеоролик, где нахваливала преимущества элитной подмосковной клиники. Палата там стоит до 2 миллионов рублей, условия для мам, детишек и даже их пап там действительно отличные.

Агата подтвердила, что ее малыш появится на свет именно в той клинике, пишет «Комсомольская Правда».

Однако нашлись подписчики, которые сочли видео Муцениеце рекламным. Фолловеры упрекают актрису в том, что она якобы «рожает за рекламу». Достается и Петру Дранге, которого обвиняют в неспособности обеспечить должный уход жене и ребенку.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на поведение дочери от Павла Прилучного. Актриса призналась, что Мие невозможно угодить с одеждой.