Юная дочь Бони прошлась по маминому стилю

Девочка объяснила, почему не дает маме свою одежду

Виктория Боня опубликовала в своих соцсетях забавное видео, на котором она в дружеской форме отчитывает свою дочь Анжелину за то, что та не хочет делиться с ней своим гардеробом. Интересно, что при этом сама Анжелина регулярно носит вещи из коллекции мамы. На такое замечание девушка безапелляционно отвечает, что у Виктории, по ее мнению, вообще нет стиля. Виктория отреагировала на неожиданный комментарий с юмором, подчеркнув, что воспринимает такие подростковые выпады дочери как часть естественного взросления. «Это я не умею стайлить?», — спросила она в видео, вызывая улыбки у подписчиков. Ранее 13-летняя дочь Виктории Бони﻿ заявила, что та слишком старая, чтобы давать советы по стилю. Боня предложила выбрать мягкие туфельки, но юная модница осталась на своем. Подписчики приняли их диалог с юмором, отметив, что такие ситуации — обычное дело для мам и подростков.