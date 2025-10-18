В России захотели отстранить Хазанова от должности

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) призвал наказать Геннадия Хазанова, который продал всю недвижимость в Москве.

Бородин возмущен, что в то время, пока обычные граждане «платят налоги», Геннадий Хазанов «устроил тотальную распродажу российской недвижимости» на сумму около 1 миллиарда рублей. При этом сатирик не отказался от имущества в Латвии, пишет издание passion.ru.

«Ситуация с Хазановым — эталон лицемерия. Гражданство Израиля, недвижимость в Латвии, тотальный вывод средств из России при полном сохранении всех доходных активов здесь. У меня вопрос: первый — не пора ли лишить таких «граждан» государственных должностей в российских учреждениях культуры? По нашей информации, Хазанов, возможно, уезжает из России», - написал глава ФПБК в Телеграм-канале.

По информации СМИ, Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в Москве и Подмосковье общей стоимостью 706 млн рублей. В частности, упоминались квартиры на улице Малая Молчановка (237 млн рублей) и в Пресненском районе (232 млн рублей), а также на Якиманке (102 млн рублей).

Продажа недвижимости, долги и скандал с журналистом: что происходит в жизни Хазанова

При этом журналисты утверждают, что были проданы также дом в селе Дубки (112 млн рублей) и квартира в поселке Сосны Одинцовского городского округа (23 млн рублей), и у Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира на улице Люсиновской в Замоскворечье (39 «квадратов» за 21 млн рублей).