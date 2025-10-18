Названа сумма контрактов, которые театр Кадышевой заключил за один день

Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, 70% которого с недавнего времени принадлежит ее сыну Григорию Костюку, после всплеска популярности певицы только за один день, как выяснили журналисты, мог заключить четыре госконтракта на сумму 2,2 миллиона рублей. Об этом пишут news.ru.

Все они поступили от разных управ Москвы.

Надежда Кадышева открыла свой театр в 2005 году, он находится в здании бывшего кинотеатра «Эстафета». Коллектив регулярно получает контракты от бюджетных организаций.

Ранее Российское авторское общество (РАО) подало в суд на Надежду Кадышеву из-за двух незаконно исполненных на концерте произведений: «Россия-Русь» авторов Виктора и Ксении Пеленягрэ, а также «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной. Кадышевой была направлена досудебная претензия, которая была проигнорирована.