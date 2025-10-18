Манукян объяснил, почему не хочет выходить из дома

Давид Манукян и Анна Хилькевич в рамках утреннего шоу на ТНТ поговорили о том, что россияне любят ходить в гости. Как сказали ведущие, по гостям ходят еженедельно 25 % граждан страны. Хилькевич отметила, что да, она практически каждую неделю принимает у себя друзей.

Дава же объяснил, что любит быть с семьей дома, особенно после рождения ребенка, пишет Gazeta.ru/

«Я раньше жил всегда в арендованных квартирах — у меня не было ощущения дома. А сейчас я купил свою квартиру, у меня сложилась семья — стало так уютно, и я вернул то чувство, которое было у меня в детстве. То чувство уюта, когда приходишь домой и понимаешь, что там тепло, тебя ждут, вы обменяетесь энергией. От этого ощущения не хочется никуда уходить. Но и в домоседа превращаться не хочется, поэтому выходим дозированно», — сказал Дава.

Актер и продюсер Давид Манукян, более известный как Дава, признался, как изменилась его жизнь после появления на свет ребенка. В интервью сайту «Страсти» артист отметил, что с рождением наследницы его свободное время значительно сократилось, особенно на светские мероприятия.