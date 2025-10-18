Агутин порассуждал об использовании искусственного интеллекта в музыке

Леонид Агутин считает, что современные инструменты обработки голоса облегчают работу не только тем, кто не умеет петь, но и опытным исполнителям. И надо пользоваться достижениями современной науки и техники, понимая, что к прошлому нет возврата. Об этом он побеседовал с корреспондентами ТАСС.

«Но мы никогда больше не зазвучим так, как звучала пленка. Никто из нас, из музыкантов, больше не запишет музыку на аналоговый носитель. Потому что это уже никому не надо», - сказал артист.

Конечно, не все однозначно. Агутин сравнил использование ИИ в творчестве с употреблением консервированных продуктов.

«Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо», - оценил ситуацию певец.

