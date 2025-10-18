Продюсер прокомментировал скандал вокруг песни Аллегровой

В социальных сетях и СМИ разгорелся скандал из-за песни Сергея Кротикова, публикующего свои стихи в интернете под псевдонимом Алквиад. Поэт возмущен тем, что, по его словам, Ирина Аллегрова использовала его творчество без какого-либо с ним согласования. Об этом пишет «Абзац».

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что поэту знать юридические нормы в предъявлении авторских прав и вовремя их регистрировать. И вообще Кротиков должен быть благодарен народной артистке России за то, что заметила эту песню.

«Пусть спасибо скажет и поклонится в ноги Аллегровой за то, что о нем заговорили, если эта песня действительно его. Нужно радоваться и быть счастливым, что Ирина Александровна заметила эту песню, сделала ее достойной и спела. Это он ей еще должен выплатить гонорар. Артисты такого уровня не покупают песен, авторы к ним идут на поклон и просят», – считает Дзюник.

Кротиков пытается вести переговоры с лейблом S&P Digital, который выпустил песню в исполнении Аллегровой, но, по словам Алквиада, его попросту игнорируют.