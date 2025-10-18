Серябкина вспомнила о конфликте с Темниковой

Ольга Серябкина в новом выпуске шоу о звездных гороскопах «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео, рассказала о конфликте с Еленой Темниковой. Ранее певицы работали в группе SEREBRO и сильно конкурировали между собой, пишет gazeta.ru.

Экс-солистка группы рассказала, что, когда в 2014 году Темникова покинула коллектив, она заняла место в центре группы вынужденно.

«Я никогда не отвоевывала это место. Но больше некому было», — отметила Ольга.

Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, Серябкина не собирается идти на мировую с Темниковой. По ее словам, последний раз она общалась с Еленой, когда та уходила из группы. В тот момент Ольга переживала ситуацию, но сейчас она ей просто неинтересна.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина является для него эталоном женской грации и таланта.

По словам артиста, живьем его коллега «поет так прекрасно», что он восторгается ее вокалом.