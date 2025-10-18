В отношении Смольянинова* вновь открыто исполнительное производство

В отношении актера Артура Смольянинова, который заочно арестован и объявлен в международный розыск, судебные приставы вновь открыли исполнительное производство. Как сообщает ТАСС, с него взыскивают неоплаченные долги по кредитам.

На данный момент с него принудительно взыскивают задолженность в размере почти 95 тысяч рублей, образовавшуюся из-за неуплаты кредита в Сбербанке.

В конце сентября после погашения долгов были закрыты 44 исполнительных производства, открытых ранее из-за неуплаты штрафов ГИБДД и других долгов.

Российская актриса Яна Поплавская допустила, что Смольянинов мог закрыть долги в России ради возможности вернуться. По ее предположению, иноагент оказался никому не нужен на Западе из-за того, что мог не знать иностранного языка, нет нужных связей и друзей, поскольку они остались на Родине.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов