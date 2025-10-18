Композитор Окороков стыдится песен, написанных для поп-исполнителей

Виталий Окороков в свое время писал хиты для звезд отечественной поп-музыки. Теперь же он считает настоящей музыкой проект «Родники».

Хиты композитора исполняли и исполняют Алена Апина, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Алла Пугачева, Вика Цыганова, Сергей Челобанов и Прохора Шаляпина, а также музыкальные коллективы «Комбинация», «На-На», «Лесоповал» и другие.

Однако сегодня Окороков стыдится своего поп-прошлого и выбирает народную и патриотическую музыку. Об этом он рассказал журналистам 5 Канала за кулисами финального концерта конкурса «Родники-2025. Посвящение Героям Отечества».

«Что мы пили десятилетиями? «Фанту», «Спрайт, «Кока-колу» — напитки, которые убивают все. Так вот «Родники» — это чистая вода русской песни. Я, как ученик Хренникова, окончил консерваторию и писал серьезную музыку…. Но в восьмидесятые — «Ксюша», «Бухгалтер», American Boy, к сожалению. Сейчас мне немножко даже стыдно за эти песни, к сожалению, но они почему-то живут. Я никак их не закопаю — народ вытаскивает и поет. Поэтому «Родники» — это вот то, что надо», — сказал композитор.

Композитор Виталий Окороков написал хиты группы «Комбинация», которые знает вся страна, в том числе и первую сольную песню Алены Апиной «Ксюша». Недавно певица публично заявила, что не понимает, почему за песни, размещенные на стриминговых сервисах, вся прибыль достается только Окорокову, ведь поют их солистки.