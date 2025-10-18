Вика Цыганова резко раскритиковала Константина Богомолова за опошление культуры в России. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что режиссер, прыгающий «голышом по сцене», пропагандирует традиционные ценности в стране.

По мнению артистки, двойные стандарты поведения Константина Богомолова на сцене и его приспособленчество выглядят «абсурдно». Вика Цыганова напомнила, как жена режиссера Ксения Собчак брала интервью с преступниками и с представителями вражеской для России стороны, что, как она считает, можно назвать предательством. Певица выразила негодование из-за того, что сценарист, позволяющий себе «мерзость» и «пошлость» на сцене, учит россиян культуре.

«Голышом по сцене скакал, а теперь учит людей традиционным ценностям… <…> Богомолов рассуждает о Русской империи и офицерской чести. Скоро, наверное, еще морали и духовности людей учить начнет. <…> Когда надо — сатанист, когда надо — коммунист, теперь вот патриотом стал и про традиционные ценности рассказывает. <…> Не Богомолов ли прыгал голышом по сцене, ставил похабные спектакли с имитацией непотребщины и в день свадьбы на катафалке катался, а после заявился в храм венчаться?» - высказалась Вика Цыганова.

«Почему предатели получают больше, чем те, кто служил Родине?»: Вика Цыганова «обрушилась» на Макаревича*

Артистка убеждена: за «пошлость», которую пропагандируют Ксения Собчак и Константин Богомолов, их нужно «гнать» из России.

«Да если бы офицеры Российской Империи увидели всю ту мерзость и пошлость, которую творит сегодня в нашей стране чета Богомолова-Собчачки, они бы их метлой поганой гнали прямо до границы России… А может, и до границы Израиля, или какие там еще гражданства есть у этих жидких людишек?» - заявила певица.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала одним из самых обсуждаемых событий 2019 года. В ЗАГС пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Гостей торжества ждало скандальное шоу, в рамках которого невеста выступала в откровенном виде, а в финале номера легла на кровать, а рядом с ней затем расположился и жених.

Ранее Константин Богомолов призвал воспитывать в мужчинах «благородство» и «аристократизм» по примеру Российской империи.