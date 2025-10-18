Муцениеце сообщила, где будет рожать третьего ребенка

Агата Муцениеце ждет появления на свет третьего наследника и уже выбрала медицинское учреждение, где планирует рожать. Это элитный медицинский комплекс в Подмосковье, где появились на свет дети Оксаны Самойловой, Анастасии Решетовой и многих других звездных мам, рассказывает СтарХит.

Госпиталь славится своими условиями для будущих мам. Есть несколько видов программ на выбор, которым соответствует тип палаты. Welcome обойдется минимум в 455 тысяч рублей, а самая дорогая программа «VIP Премиум» – не менее двух миллионов рублей. Также можно выбрать Центр домашнего акушерства, где у женщины есть возможность родить в удобном для себя положении (например, в джакузи или на кровати). Это стоит от 600 до 1,5 миллионов рублей.

По словам Агаты, ей больше по душе Центр, но по медицинским показаниям она, скорее всего, выберет VIP-палату. Подписчикам она продемонстрировала VIP-палату. В ней три комнаты: для мамы, детская с кроваткой, шкафчиком и пеленальным столиком и для папы, также там есть небольшая кухня.

«Целая квартира», — сказала артистка.

