Стало известно, сколько Гуф заработает на последних концертах

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, заявил о том, что завершает карьеру, уходит со сцены и больше не планирует выпускать альбомы или давать концерты. Об этом пишет издание super.

Но сейчас он готовит три прощальных шоу в конце ноября и начале декабря. Концерты, как подсчитали журналисты, принесут звезде порядка 450 миллионов рублей. Билеты на столичные выступления уже раскуплены. Остались только VIP-ложи по 800 тысяч рублей на 12 человек

Рэпер Гуф должен отдать часть средств, вырученных со своих концертов, на нужды специальной военной операции. Такое мнение высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.