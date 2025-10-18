Комику Останину* продлили срок ареста

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, не позднее 15 марта Останин «в ходе публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».

Останина арестовали в марте. Артемий на допросе заявил, что не хотел никого оскорбить и извинился за свое выступление. Защита просила о домашнем аресте, было заявлено, что Останин был «подвергнут избиению» и травмирован.

Стендаперу предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Останин вину не признает.

Защита Останина обжаловала решение о продлении ареста, дата апелляционного заседания пока не назначена.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.