Вика Цыганова резко высказалась об Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ), продолжающем зарабатывать в России, живя в Израиле. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что лидер рок-группы «Машина времени» получает больше, чем истинные патриоты Родины, и призвала исправить ситуацию.

В личном блоге Вика Цыганова прокомментировала информацию о том, что эмигрировавший в Израиль Андрей Макаревич* за три года заработал в России около 5 млн рублей и продолжает получать пенсию в размере почти 90 тыс. рублей в месяц. В ее сумму входят доплаты за народного артиста РФ и за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени». Артистка выразила негодование из-за того, что предавшие страну знаменитости зарабатывают больше, чем действительно заслуживающие уважения люди.

«Вонь в воздухе не мешает Макаревичу* зарабатывать в России. <…> Чубайс получает 450 тысяч в месяц, Пугачева — 105 тысяч, Макаревич* — почти 90 тысяч. Такие выплаты далеко не все военные ветераны получают. Возникает вопрос: почему беглые звезды и предатели получают больше, чем те, кто служил своей Родине? Не пора ли исправить это недоразумение?» - заявила Вика Цыганова.

Певица удивилась, что музыкант, называющий своей Родиной совсем другое государство, получает доплату к пенсии «За заслуги перед Отечеством». Вика Цыганова напомнила: Андрей Макаревич* не раз унижал россиян и страну, в которой обрел успех.

«Иноагент получает надбавку к пенсии за «За заслуги перед Отечеством»… звучит как анекдот. А где его Отечество-то? <…> Своей Родиной Макаревич* называет Израиль и открыто поддерживает израильскую армию. К России и русским людям этот человек испытывает неприязнь и омерзение. Мы, по его мнению, «воняем». И ему ежемесячно выделяются деньги из бюджета России…» - возмутилась артистка.

Ранее Андрей Макаревич* заявил, что не даст концерт в России и не хочет видеть соотечественников: «И я поеду для них петь? Да ни в жизни».

*признан иноагентом на территории РФ