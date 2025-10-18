СМИ: Аллегрову обвинили в краже песни

Сергей Кротиков пишет стихи под псевдонимом Алквиад. Некоторые из них он кладет на музыку и выкладывает на стриминговые сервисы, где он достаточно популярен. Сергей заявил, что Ирина Аллегрова поет его песню – без всякого на то разрешения.

Как информирует интернет-издание Вaza, стихотворение «Одна» было им написано еще в 2007 году. С тех пор автор его не раз переписывал, и только летом 2025 года превратил в песню, которую выложил в Сеть.

В августе же песня прозвучала на фестивале «Моя волна» в исполнении Ирины Аллегровой. Музыка была немного иной, а автором со сцены провозгласили некоего Николая. Официальный релиз песни состоялся в октябре, выяснилось, что музыку к ней написал Игорь Крутой.

Кротиков пытается вести переговоры с лейблом S&P Digital, который выпустил песню в исполнении Аллегровой, но, по словам Алквиада, его попросту игнорируют.

Недавно издание «Абзац» выяснило, за какой гонорар Ирина Аллегрова готова дать частный концерт. По информации СМИ, 73-летняя певица может вернуться на сцену после двухлетнего перерыва.

За 45-минутный концерт Аллегрова просит 15 миллионов рублей. Дополнительно нужно оплатить технический райдер — он обойдется в 2 миллиона рублей. Такие данные предоставили представители ивент-агентства.

