В Роспатенте объяснили отказ Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"

Общеупотребительное выражение с общеизвестным семантическим значением не подлежит регистрации в качестве бренда, заявил глава Роспатента Юрий Зубов, комментируя отказ в регистрации товарного знака "Я русский" для заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman).

"Причина (отказа. – Прим. ред.) – несоответствие требованиям государственной регистрации", – пояснил он в беседе с РИА Новости.

По словам Зубова, товарный знак должен обладать различительными характеристиками, чтобы потребители могли четко идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя, будь то словесные или иные типы знаков.

Глава Роспатента также подчеркнул, что слово или выражение, которое не выполняет функцию товарного знака из-за своей общеупотребительности и общеизвестного семантического значения, не соответствует критериям охраноспособности и не может быть зарегистрировано.

Дронов подал соответствующую заявку осенью 2024 года. Под маркой планировалось продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности.

Помимо этого, бренд позволял производить научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством.

После предварительного отказа в регистрации марки, который поступил весной текущего года, певец заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда и хотел привлечь внимание предпринимателей, использующих название его песни в корыстных целях.

Вместе с тем музыкант уточнил, что отказ в регистрации марки дает гарантию того, что название его песни никому не достанется.

В тот же момент исполнителю дали 6 месяцев на предоставление пояснений по выводам экспертизы его заявки. Официальный ответ с отказом поступил от Роспатента 27 августа.