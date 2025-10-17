Мошенники завладели аккаунтом Ксении Бородиной и заявили о ее беременности

Мошенники, взломавшие аккаунт Ксении Бородиной в запрещенной в РФ соцсети Instagram, якобы от лица телеведущей сообщили, что они с мужем Николаем Сердюковым ждут ребенка.

Сама Бородина немедленно отреагировала на пост с ложной информацией в своем Telegram-канале, в очередной раз попросив подписчиков перестать поздравлять ее и "включить логику".

На страницу популярной телеведущей и блогера подписаны более 20 миллионов пользователей.

Наталья Штурм рассказала, как ее взломали мошенники

Ранее о попытках шантажа сообщала блогер Виктория Боня, которой угрожали взломом страницы. До этого жертвами мошенников стали телеведущая Ида Галич, модели Алена Шишкова и Оксана Самойлова.