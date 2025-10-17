Стало известно о состоянии Брижит Бардо

Актриса Брижит Бардо постепенно идет на поправку после перенесенной операции в связи с «тяжелым заболеванием». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

Отмечается, что Бардо госпитализировали в Тулоне.

«Жительница Сан-Тропе, которой исполнился 91 год 28 сентября, постепенно идет на поправку», — говорится в тексте.

Ранее издание Nice-Matin сообщило, что Бардо уже три недели находится в частной больнице Сен-Жан. Указывалось, что она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь не уточняется.