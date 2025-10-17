Мошенники взломали многомиллионный аккаунт Оксаны Самойловой в соцсети

Мошенники взломали аккаунт российской модели и блогера Оксаны Самойловой в Instagram*, на который подписано более 16 миллионов человек. Об этом в пятницу, 17 октября, девушка рассказала в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

Злоумышленники получили доступ к странице звезды и начали проводить фейковые розыгрыши от ее имени, чтобы обмануть подписчиков и выманить у них деньги. Самойлова призвала пользователей не участвовать ни в каких конкурсах и не переводить деньги преступникам.

— Ребята, взломали! Не переводите никому деньги! Это мошенники! — написала блогерша в Telegram-канале.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.