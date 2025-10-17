Прохор Шаляпин заявил о готовности «замутить» с незамужней Бузовой

Прохор Шаляпин приехал на праздник к Ольге Бузовой, поздравить её с выходом новой песни "Не надо". Артист подарил ей большой букет цветов и пообщался с прессой.

Журналистам Прохор признался, что готов воспользоваться тем, что Ольга пока не замужем, и, что называется, "замутить" с артисткой.

"Я вот с огромным удовольствием – только позови! Мне во всем Ольга нравится: и как женщина, и как певица, и как добрый человек. Мы снимались вместе в проектах. Ольга всегда была добра ко мне. Я знаю Ольгу, извините, со времен Хрущева. Я знаю Ольгу, когда она была еще блондинкой", – рассказал Шаляпин.

Также артист рассказал, почему Бузова до сих пор официально ни с кем не встречается.

"У Ольги сегодня главная любовь – это ее творчество, А уж ухажеров у нее – вагон и маленькая тележка. Я думаю, что она купается в любви. Просто другое дело, что полюбить ей в ответ тяжело. Она королева, она добилась высот, и, я думаю, она приличные налоги платит. Поэтому она уже абы за кого не выйдет", – резюмировал Шаляпин.

Напомним, что Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас он женат на модели Анастасии Костенко, которая подарила ему четверых детей. Прохор Шаляпин тоже был женат несколько раз, но сейчас официально холост.