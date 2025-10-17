Творчество, «война» с Кадышевой и слова об СВО: как живет Надежда Бабкина

Народная артистка России Надежда Бабкина обратила внимание на всплеск интереса к народным песням и призвала прекратить говорить об этом музыкальном жанре, как о третьесортном. Как сейчас живет певица, какие у нее отношения с коллегами по сцене и что она говорила о спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Напомним, что 19 марта народной артистке России Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. Певица является основателем и руководителем московского государственного академического театра «Русская песня», а также выступает с сольными программами. Она входит в Совет при президенте РФ по делам казачества, занимает пост руководителя «Фонда поддержки деятелей культуры» и благотворительного фонда «Народная певческая культура».

«Запрос общества»

В России наблюдается всплеск интереса к народному жанру, так как «все поднаелись» европеизацией, американизацией, отметила Надежда Бабкина.

«Мне кажется, надо воспользоваться этой ситуацией, если народный жанр сейчас интересен и детворе, и взрослым. Надо воспользоваться тем, кто работает с народным жанром, закрепиться и предлагать не назидательные варианты», — подчеркнула артистка.

Она назвала происходящее «запросом общества» и призвала прекратить воспринимать народный жанр, как что-то третьесортное.

«Мы все имеем по три высших образования. И понимаем, что мы делаем», — заявила Бабкина.

Она также отметила, что с удовольствием бы записала совместную песню с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman.

«Война с Кадышевой»

В 2011 году на пресс-конференции в Приморье Надежда Бабкина заявила журналистам, что она является единственной исполнительницей народной песни, и назвала творчество Надежды Кадышевой «попсой», напоминает издание.

При этом артистки заочно поспорили о костюмах. Надежда Бабкина называла сценический образ Кадышевой «пошлым», отмечая, что «это носить стыдно» и «народ никогда не выставлял себя так». В свою очередь Надежда Кадышева отмечала, что Бабкина хоть и ведет «Модный приговор», но так и не научилась разбираться в трендах.

На этом фоне менеджер московского представительства «Крым Мьюзик Фест» рассказал, что Надежда Бабкина потребовала от организаторов фестиваля исключения Кадышевой из программы мероприятия.

В свою очередь супруг Кадышевой Александр Костюк не подтвердил информацию о «войне» двух исполнительниц народных песен.

«У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни», — подчеркнул Костюк.

Отношение к спецоперации

Певица Надежда Бабкина неоднократно приезжала с концертами в новые регионы и военные госпитали, а также много общалась с солдатами. При этом она подчеркивала, что артисты, осудившие спецоперацию, должны просто приехать на Донбасс и понять, что там происходит.

«Трусят. А потом боятся извиниться», — констатировала исполнительница, комментируя слова коллег.

По ее мнению, критиковать всегда проще, чем «поехать, посмотреть, поучаствовать и занять четкую позицию».

Напомним, что ранее в администрации родного города певицы – Ахтубинска – рассказали, что в ее честь будет названа улица на территории нового микрорайона, начало строительства которого было запланировано на лето этого года.