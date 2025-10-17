Кристина Орбакайте подверглась критике после выступления в Израиле

Кристина Орбакайте подверглась массовой критике после недавнего выступления на фестивале «Звуки моря» в Израиле. Во время исполнения одной из своих песен артистка столкнулась с некоторыми проблемами — у неё началась одышка.

Видео с концерта спровоцировало жаркую дискуссию в Сети. Они принялись обсуждать вокальные данные Орбакайте, обвиняя её в недостаточном профессионализме.

«Старается, но голоса нет», «В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается», — пишут юзеры.

Напомним, сейчас Кристина Орбакайте выступает главным образом за рубежом. Певица не даёт концерты в России, а также в Латвии, куда ей пару месяцев запретили въезд. Служба госбезопасности Латвии пришла к выводу, что выступления певицы из России «не соответствуют интересам национальной безопасности страны».