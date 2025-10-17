Русофобия и критика коллег: как сейчас живет Брыльска

Недавно журналисты одного из российских изданий позвонили актрисе Барбаре Брыльской — получившая известность благодаря съемкам в СССР артистка отказалась говорить по-русски. News.ru рассказал, как сейчас живет Брыльска и на чем зарабатывает.

Как Брыльска возненавидела Россию

В 2014 году Брыльска в последний раз снялась в российском кино — «Тайна четырех принцесс». После этого, когда на Украине произошел госпереворот, она выступила в поддержку Киева и отказалась от сотрудничества с РФ. Кроме того, она даже стала участвовать в украинских шоу в роли жюри, а также посещать юмористические передачи.

В 2023 году артистка в общении с российским издании позволила себе резкое высказывание о РФ. По ее мнению, в России простые люди «страдают от людей, которые не могут поделить власть».

«Русские должны понять, что жить в этом г***е, в котором они живут, нельзя. Остальной народ — посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — говорила она.

Эти слова актрисы возмутили общественников. Они обратились к главе СК Александру Бастрыкину с требованием запретить Брыльской въезд в РФ.

Почему она снялась в «Иронии судьбы»

Многие советские актрисы недоумевают, почему режиссер Эльдар Рязанов выбрал польскую актрису на главную роль в фильме «Ирония судьбы». Она говорила с сильным акцентом, а озвучивала ее Валентина Талазина.

Сам Рязанов впервые увидел Брыльску в фильме «Анатомия любви», который и прославил актрису в родной Польше — ее стали называть главным секс-символом страны. Режиссер говорил, что пробовал на роль Нади многих артисток, однако только типаж Брыльской подошел простой учительнице русского языка и литературы.

Позже Талызина неоднократно критиковала коллегу. Брыльска говорила, что актриса ей завидует, ведь Барбара получила за этот фильм Госпремию СССР. Валентина в свою очередь обвиняла ее в неблагодарности. На съемочной площадке же она вела себя как избалованная звезда: по словам коллег, артистка показывала пренебрежительное отношение к окружающим и вечно была чем-то недовольна.

Сколько зарабатывает артистка?

Начиная с 2000 годов Брыльскую почти перестали звать в польские проекты. Она сосредоточилась на съемках в России и на Украине. Помимо этого, актриса выступала на закрытых мероприятиях и зарабатывала на журналистах.

Телеведущий Александр Казакевич рассказывал, что, когда в 2000-х он снимал передачу о Барбаре, она запросила гонорар в 600 долларов. Нужно было оплатить сувениры, которые выбрала актриса, прогуливаясь по праздничному рынку. Передачу снимали в Праге перед рождеством. Под постом в комментариях корреспонденты других СМИ писали, что также платили Брыльске за интервью.

По словам продюсера Леонида Дзюника, Брыльска просила гонорары, сравнимые с голливудскими звездами. Например, за роль в фильме «Где живет Пер Ноэль» она запросила 1,5 млн долларов. И если Пьеру Ришару, который тоже должен был сняться в проекте, создатели были готовы заплатить такую сумму, то польской актрисе — нет.

Продюсер считает, что актриса ведет себя таким образом, поскольку боится реакции польский властей. Кроме того, Дзюник не исключает начало у нее «старческого маразма».