Ольга Бузова рассказала о запретах в браке с Дмитрием Тарасовым

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что бывший муж Дмитрий Тарасов запрещал ей устраивать девичники. Поэтому организовать вечеринку с подругами артистка смогла только спустя много лет после развода. Об этом сообщает Газета.Ru.

© Passion.ru

16 октября в Москве Бузова собрала всех своих звездных приятельниц, чтобы презентовать песню. Мероприятие Ольга назвала девичником и призналась, что всегда мечтала сделать что-то подобное, но не могла. По ее словам, Дмитрий Тарасов не хотел, чтобы она встречалась с подружками.

«У меня его не было никогда, девичника. Сначала не разрешали. Потом не дошло до этого, а потом — как бы не было повода. Не было причины его делать. <...> У меня поэтому и не случилось девичника, потому что нельзя было. Чтобы была дома в 10 вечера», - рассказала Ольга.

На девичнике Бузовой были замечены Мария Погребняк, Ксения Собчак, а также Оксана Самойлова, которая впервые подтвердила, что разводится с рэпером Джиганом. После мероприятия журналисты узнали, что блогерша поехала в сопровождении охранников в Москва-Сити.

Ранее Ольга Бузова пообещала устроить пышную свадьбу